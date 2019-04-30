الامارات | ميدان راعياً ماسياً لدورة ند الشبا الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن ميدان راعياً ماسياً لدورة ند الشبا الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مجلس دبي الرياضي جهوده في توقيع اتفاقيات رعاية لدورة ند الشبا الرياضية التي ستقام في شهر رمضان، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، إذ وقع أمس عقداً جديداً مع «ميدان» ليُصبح راعياً ماسياً للنسخة السابعة من الدورة.

وكان مجلس دبي وقع في وقت سابق اتفاقيتين مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي: اتفاقية رعاية أصبحت بموجبها هيئة الطرق راعياً استراتيجياً، وسوق دبي الحرة لتكون راعياً بلاتينياً.

ووقع الاتفاقية أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ونائب الرئيس للشؤون التجارية والمنطقة الحرة في مجموعة ميدان محمد عبدالناصر الخياط.

وحضر توقيع الاتفاقية مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس صالح المرزوقي، ومدير إدارة التطوير الرياضي علي عمر البلوشي، ومدير إدارة الاتصال والتسويق سارة الصايغ.