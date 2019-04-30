الامارات | الحزامي يفتتح مؤتمر التسويق الرياضي بمصر

شكرا لقرائتكم خبر عن الحزامي يفتتح مؤتمر التسويق الرياضي بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، والأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، أعمال مؤتمر وبرنامج التسويق الرياضي المحترف في نسخته الثالثة، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية خلال الفترة من 28 إلى 30 الجاري، بهدف إعداد أول جيل متخصص ومحترف في مجال تسويق البرامج والمنشآت الرياضية بالوطن العربي وإفريقيا، من خلال محاور التسويق الرياضي وعلاقته بالهندسة الرياضية، والتسويق الرياضي وعلاقته بالمنشآت الرياضية، ودور مدير أعمال اللاعبين المحترفين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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