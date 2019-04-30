الامارات | قافلة «القفال 29» إلى صير بونعير غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة «القفال 29» إلى صير بونعير غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوجّه إلى جزيرة صير بونعير غداً قافلة اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وينطلق من هناك نحو شواطئ دبي صباح الجمعة المقبل.
وتسبق قافلة اللجنة المنظمة واللجان المعاونة المشاركين في الحدث من أجل التجهيز للبداية والتنسيق مع المسؤولين في جزيرة صير بونعير لاستقبال المشاركين، وأيضاً استكمال إجراءات فحص السلامة على المحامل المشاركة.
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