الامارات | يقود فريق الإمارات في سباق فرانكفورت

شكرا لقرائتكم خبر عن يقود فريق الإمارات في سباق فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات إلى الحفاظ على لقبه في سباق إشبورن فرانكفورت الذي يقام بعد غدٍ في ألمانيا، ويعدّ كريستوف أحد أبرز الدراجين في فريق الإمارات خلال الموسمين الأخيرين، ويتطلع إلى تقديم أداء قوي يتوّج فوزه في سباق جينت - فيفيلجم وجولة فلاندرز. وستضم تشكيلة الفريق كلاً من روبيرتو فيراري وروي أوليفييرا وسوذرلاند وبيستروم. دبي - الإمارات اليوم طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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