شكرا لقرائتكم خبر عن «نادي القرن» يتأهب للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواصل مسؤولو النادى الأهلى «نادى القرن»، برئاسة محمود الخطيب، محاولاتهم المبكرة في تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول مبكرا في الموسم المقبل حتى يتمكن الفريق من المنافسة على كل البطولات المحلية والإفريقية بما يليق بشعبيته الجارفة، وينتظر أن يحسم الأوروجوانى، مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق بالنادى تعاقد الفريق مع المهاجم التوجولى «لابا كودجا» لاعب فريق نهضة البركان المغربى، وذلك بعدما تم ترشيح اللاعب للجنة التعاقدات لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب المستوى المتميز الذي يؤدى به اللاعب سواء مع فريقه في بطولة الكونفيدرالية أو الدورى المغربى، حيث تلقت لجنة التعاقدات العديد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب بناء على طلب من المدير الفنى تمهيدا للتعاقد مع مهاجم متميز، بعدما تحفظ على مستوى الثنائى وليد أزارو وجونيور أجاى خلال الفترة الماضية بسبب ظاهرة إهدار الفرص السهلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى وافق على رحيل «أزارو» حال تلقيه عرضا مناسبا للاعب والنادى، كما رصدت لجنة التعاقدات ما يقرب من مليون دولار لضم مهاجم متميز خلال الفترة الماضية.

وقام مسؤولو الأهلى بعقد سلسلة طويلة من المفاوضات مع مهاجم نهضة البركان المغربى، حيث رحب «كودجو» بالانتقال إلى الفريق الأحمر، وتتبقى فقط بعض الروتوش البسيطة لحسم الأمور، وما يسهل إتمام التعاقد أنه سيكون انتقالا حرا، حيث ينتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى ناد، خصوصا أنه رفض التجديد للنادى المغربى.

فيما طلب مارتن لاسارتى البحث عن عروض لإعارة الثلاثى أحمد الشيخ وإسلام محارب وأحمد حمودى، عقب نهاية الموسم الجارى، لافتا إلى أنه من الصعب الاعتماد عليهم في ظل ثبات التشكيل الذي يسعى إليه، فضلا عن عدم قناعته بالقدرات الفنية والبدنية للاعبين، وأوصى بالموافقة على رحيلهم ولكن على سبيل الإعارة أو دخولهم في صفقات تبادلية، كما طلب المدير الفنى عودة الثنائى عمار حمدى لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندرى، وأيضا أحمد حمدى المعار لفريق الجونة، وذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر به الفريقان بعدما تمت إعارتهما في يناير الماضى، خاصة عمار حمدى الذي نجح في إثبات جدارته وانضم للمنتخب الوطنى في الفترة الماضية.

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جاء ذلك في الوقت الذي وضع فيه الجهاز الطبى والبدنى برنامجا تأهيليا متميزا لمؤمن زكريا، لتجهيز اللاعب بشكل جيد استعدادا للموسم المقبل عقب عودته من الدورى السعودى بعد تجربة لم يُكتب لها النجاح مع فريق أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وما صعب من موقف اللاعب هو فشل وكيله في البحث له عن عرض في فنلندا حتى يستطيع الحفاظ على حساسية المشاركة في المباريات. فيما يختتم الفريق تدريباته اليوم «الثلاثاء» استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا الأربعاء على أرض ملعب استاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

وتضاءلت فرص حسام عاشور، لاعب وسط الأهلى، في اللحاق بمواجهة طلائع الجيش، بسبب استمرار معاناته من إصابة في العضلة الأمامية، تعرض لها في مباراة بيراميدز بالدورى الممتاز. وخاض حسام عاشور تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب في إطار البرنامج الذي وضع له للتعافى من الإصابة.

كما عقد مارتن لاسارتى جلسة خاصة مع خالد محمود، طبيب الفريق الأحمر، على هامش مران الفريق الجماعى أمس الإثنين. وحرص لاسارتى خلال هذه الجلسة مع طبيب الفريق على الاطمئنان على المصابين في الفريق أمثال سعد الدين سمير وكريم نيدفيد وعمرو جمال، والبرنامج التأهيلى لهم للتعافى من الإصابة.

فيما خاض لاعبو الأهلى تدريبات بدنية على هامش المران، وأدوا فقرة التدريبات البدنية وفك العضلات تحت إشراف أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق، بينما قاد طارق سليمان، مدرب الحراس، تدريبات قوية لخماسى حراسة المرمى في مران أمس.

وتواجد الخماسى شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان، وحصلوا على وحدات تدريبية متنوعة في إطار تجهيز جميع الحراس للمرحلة المقبلة.