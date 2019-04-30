شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات مثيرة فى الدوري الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق «الثلاثاء» مباريات الجولة الـ 31 لبطولة الدورى الممتاز، وتقام خمس مباريات فى غاية القوة والإثارة، حيث يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى نظيره حرس الحدود فى مواجهة صعبة على الفريقين عند الخامسة والنصف عصرا على أرض ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ويدخل «الدراويش» المواجهة بحثا عن النقاط الثلاث واستعادة الانتصارات، بينما يحتل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة، والذى يصارع من أجل البقاء على الاستمرار فى الدورى الممتاز.. وحرص الجهاز الفنى للفريق خلال الأيام الماضية على تكثيف الجرعات النفسية للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلى واستغلال حالة التوهان التى يمر بها الفريق.

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فيما يلتقى فى نفس التوقيت سموحة بقيادة حسام حسن مع نظيره الجونة على استاد المكس فى المواجهة التى لا تقبل القسمة على اثنين، لاسيما أن كل فريق يرغب فى حصد الثلاث نقاط.

ويواجه النجوم فى أول مباراة لرمضان السيد، المدير الفنى الجديد، الذى تولى المهمة الفنية خلفا لمؤمن سليمان ومعه محمد فاروق مديرا للكرة، نظيره الاتحاد السكندرى، حيث يسعى النجوم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام زعيم الثغر لزيادة فرصه فى البقاء بالدورى وتعويض الخسارة الماضية أمام بتروجت، ويحتل النجوم المركز الأخير برصيد 25 نقطة، فيما يأمل حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى استعادة زمام الأمور وحصد الثلاث نقاط للهروب من دائرة الخطر، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

وفى الثامنة مساء، يلتقى المصرى نظيره وادى دجلة، حيث يأمل المصرى بقيادة إيهاب جلال فى استعادة الانتصارات بعد الهزيمة فى الجولة الماضية أمام الأهلى، ويمثل الفوز أهمية كبيرة لدى الفريق للحفاظ على التواجد فى المربع الذهبى، فيما يدخل وادى دجلة المباراة منتشيا بعد الفوز على الإسماعيلى فى الجولة الماضية.

وتختتم المباريات بمواجهة قوية، حيث يحل بيراميدز، متصدر البطولة، ضيفا ثقيلا على مصر المقاصة على استاد المقاولون العرب، ويدخل الفريق الضيف المباراة بهدف وحيد وهو الانتصارات وزيادة فارق النقاط مع الأهلى صاحب المركز الثانى، حيث يعتلى بيراميدز الصدارة برصيد 63 نقطة بعد الفوز فى الجولة الماضية على الزمالك.