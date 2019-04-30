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جدة - عمرو شويل فاروق جعفر مديرا فنيا للترسانة خلال ساعات اقتربت إدارة ناي الترسانة على تعيين أسطورة الزمالك فاروق جعفر، مديرا فنيا لفريق الكرة. اقتربت إدارة ناي الترسانة على تعيين أسطورة الزمالك فاروق جعفر، مديرا فنيا لفريق الكرة. Advertisements ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن تولى المدير الفنى الشهير خلال ساعات. ويعاون فاروق جعفر كلا من مؤمن عبد الغفار مدربا عاما ووائل الجميل مدربا وعصام محمود مدربا لحراس المرمى.

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