شكرا لقرائتكم الأهلي يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تسممهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

وهدد عبد الحفيظ بفرض عقوبات وغرامات مغلظة حال تعرض أي لاعب للتسمم أو زيادة الوزن في حالة تناول الفسيح أثناء الاحتفال بشم النسيم، محملا اللاعبين المسئولية كاملة.

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كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، قد قررت تقديم موعد مباراة الأهلي مع طلائع الجيش 90 دقيقة، لتُقام الساعة 6.45 مساءً الأربعاء بدلاً من 8.15، وذلك لتزامنها مع مباراة برشلونة وليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والتى تقام فى التاسعة مساءً.

يحتل الأهلى المركز الثاني فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 61 نقطة، فيما يحافظ بيراميدز على المركز الأول بفارق نقطتين، وتراجع الزمالك للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة ليبقى عند حاجز الـ 60 نقطة.