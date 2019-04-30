شكرا لقرائتكم رضا عبد العال : راخا أحسن من بركات .. هو مين راخا ده "فيديو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق، إبراهيم راخا لاعب الرجاء، بأنه أحد أفضل اللاعبين المصريين فى الوقت الحالى لكنه لم يحصل على حقه الكافى سواء على الصعيد الإعلامى أو تعامل المدربين.

وقال رضا عبد العال فى تصريحات تليفزيونية، أن إبراهيم راخا كان ناشئ فى نادى الزمالك ولا يعلم سر رحيله رغم امتلاكه مهارات فنية عالية مشددا على أن الأزمة فى أعين المدربين واختيار الأفضل والأنسب مشددا على أن راخا لا يقل فى القدرات الفنية عن الداهية محمد بركات لاعب الأهلى السابق وقد يتفوق عليه حال توفير ظروف ملائمة له.

ويرصد "الخليج 365" بعد المعلومات عن إبراهيم راخا حيث يبلغ اللاعب 25 عام ويجيد اللعب فى مركز خط الوسط المهاجم ويقيم فى منطقة بهتيم التى ينتمى إليها رضا عبد العال نفسه ولعب لنادى بهتيم ثم طنطا قبل انضمامه للرجاء ويعد أحد هدافى القسم الثانى فى مجموعة بحرى رغم عدم لعبه كمهاجم صريح .

وتواصل "الخليج 365" مع إبراهيم راخا الذى أكد سعادته البالغة بعد إشادة رضا عبد العال بإمكانياته مشددا على تلقيه اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين بعدها لينتقل لأحد أندية الدوري الممتاز فى الموسم الجديد لكن حتى الآن لم يدخل أحد فى مفاوضات رسمية مع ناديه للحصول على خدماته .