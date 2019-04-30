شكرا لقرائتكم شباب الأهلي بطلاً لكأس رئيس دولة الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز شباب الأهلي دبي لقب كأس رئيس دولة الإمارات للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه 2-1 على الظفرة في النهائي باستاد هزاع بن زايد في العين يوم الاثنين.

وتقدم شباب الأهلي بثنائية أحمد خليل قبل أن يقلص سعيد الكثيري الفارق للظفرة. وهذا هو اللقب الأول منذ دمج الأهلي والشباب ودبي في فريق واحد في 2017.

وسبق للأهلي حصد اللقب في ثماني مناسبات فيما حصد الشباب أربع مرات. وسيحصل شباب الأهلي دبي على عشرة ملايين درهم جائزة البطل فيما سيحصل الظفرة على خمسة ملايين.