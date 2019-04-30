شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن سارة سمير أفضل رباعة فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت البطلة الأولمبية سارة سمير أن تحصد لقب أفضل رباعة فى البطولة الأفريقية التى اختتمت اليوم بمصر فى استاد القاهرة، والتى تعد إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ويرصد ”الخليج 365” 10 معلومات عن البطلة سارة سمير فى التقرير التالى: 1- من مواليد 1 يناير عام 1998. 2- ولدت سارة فى محافظة الإسماعيلية. 3- خاضت سارة سمير أول بطولة لها فى سن الحادية عشرة عندما انضمت لفريق المؤسسة العسكرية. Advertisements 4- حصلت سارة على ذهبية أولمبياد الشباب بالصين 2014 فى وزن 63 كجم. 5- حصلت سارة سمير على برونزية أولمبياد البرازيل. 6- نجحت سارة سمير فى التتويج بذهبيات البطولة العربية والتضامن الإسلامى فى النسخة التى أقيمت فى مصر ديسمبر الماضى. 7- استطاعت سارة سمير أن تتوج بذهبية بطولة البحر الأبيض المتوسط فى إسبانيا. 8- نجحت سارة سمير فى التتويج برونزية الخطف وفضيتى المجموع والكلين فى بطولة العالم الأخيرة فى أوزباكستان. 9- نجحت سارة سمير مؤخرا فى الحصول على 3 ذهبيات فى بطولة أفريقيا التى اختتمت باستاد القاهرة فى وزن76 كجم. 10- استطاعت سارة سمير أن تحقق رقما قياسيا جديدا فى البطولة الأفريقية فى الخطف، بعدما رفعت وزن 112 كجم ورقم جديد فى الكلين برفع 145 كجم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 معلومات عن سارة سمير أفضل رباعة فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.