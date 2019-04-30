شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، هددهم خلالها بالعقوبات فى حال التعرض للتسمم. للمزيد من التفاصيل أضغط هنا..

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