اخبار الزمالك اليوم الاثنين 29/ 4/ 2019 تحديد موعد السفر إلى تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الاثنين الموافق 29/ 4/ 2019 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها، تحديد موعد السفر إلى تونس استعدادًا لمباراة العودة أمام النجم، وحازم إمام يرفض الراحة.

الزمالك يحدد موعد السفر إلى تونس استعدادًا لمباراة العودة أمام النجم

حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، موعد سفر بعثة الفريق إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

إسماعيل يوسف يقترب من رئاسة بعثة الزمالك فى تونس

يقترب إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم بمهام أمين الصندوق، من رئاسة بعثة الفريق الكروى الأول التى ستتجه إلى تونس يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى التونسى.

حازم إمام يرفض الراحة ويواصل التأهيل فى الجيم

رفض حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، الحصول على راحة سلبية من التدريبات، اليوم، الإثنين، بعدما منح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، لاعبى الفريق إجازة من التمرين، عقب الفوز أمس على النجم الساحلى التونسى بهدف دون رد فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

خالد بوطيب يستعد لقيادة هجوم الزمالك فى موقعة سوسة

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يستعد المغربى خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية المقرر لها غد، الثلاثاء، على ملعب النادى، فى إطار الاستعداد لمباراة العودة أمام النجم الساحلى التونسى والتى ستقام على الملعب الأوليمبى بسوسة فى تونس الأحد المقبل.

محمود عبد العزيز يضمن الاستمرار مع الزمالك فى لقاء العودة أمام النجم

ضمن محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، الاستمرار فى تشكيل فريقه بمباراة العودة أمام النجم الساحلى التونسى، والمقرر لها الأحد المقبل، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

جروس يطلب مشاهدة مباريات النجم الساحلى على أرضه قبل موقعة سوسة

طلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك من جهازه المعاون، تحضير بعض المباريات المسجلة للنجم الساحلى التى خاضها على أرضه، من أجل دراسته بشكل جيد قبل مباراة العودة التى ستجمعهما يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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