شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رضا عبد العال: راخا أحسن من بركات.. هو مين راخا ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق، إبراهيم راخا لاعب الرجاء بأنه أحد أفضل اللاعبين المصريين فى الوقت الحالى، مشددا على أنه لا يقل فى القدرات الفنية عن الداهية محمد بركات لاعب الأهلى السابق، وقد يتفوق عليه حال توفير ظروف ملائمة له. ويرصد "سوبر كورة" بعد المعلومات ومقطع فيديو خاص عن إبراهيم راخا. لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الفيديو اضغط هنا.. Advertisements

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