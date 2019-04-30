شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 29/4/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين العديد من الأخبار المهمة التي جاء في مقدمتها تضاؤل فرص حسام عاشور لاعب وسط الأهلى في اللحاق بمواجهة طلائع الجيش.

فيديو.. تضاؤل فرص مشاركة عاشور أمام الطلائع.. والشناوى والسولية يعودان للتشكيل

تضاءلت فرص حسام عاشور لاعب وسط الأهلى من اللحاق بمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى ظل استمرار معاناته من إصابة فى العضلة الأمامية، تعرض لها فى مباراة بيراميدز بالدورى العام.

أحمد على يدخل حسابات أجيرى فى امم افريقيا 2019

دخل أحمد على كامل، مهاجم المقاولون العرب، حسابات خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى من جديد لقيادة هجوم الفراعنة فى بطولة امم افريقيا مصر 2019 المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

لاسارتي يستعين بالزمالك لاستكشاف الطلائع قبل موقعة الأربعاء

استعان الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق بمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش التى انتهت بالتعادل 2-2 التى أقيمت بالسويس فى الأسبوع الـ23 من أجل دراسة فريق الطلائع ونقاط القوة والضعف فى صفوفه وتفكير البلجيكي لوك إميل المدير الفنى للطلائع فى مواجهة الفرق الكبيرة.

جروس يطلب تقريرا عن حالة حازم إمام قبل مواجهة النجم فى سوسة

طلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الطبى للأبيض تقريرًا عن حازم إمام، ظهير أيمن الفريق، المقرر عودته للتدريبات نهاية الأسبوع الجارى، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها، وهى عبارة عن مزق فى عضلة السمانة أدت إلى غيابه عن الفريق الأبيض فى المباريات الماضية.

محمود جابر مديرًا فنيًا للإسماعيلي أمام حرس الحدود بعد إيقاف سيدومير

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قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، إسناد إدارة مباراة حرس الحدود فنيًا لمحمود جابر المدرب العام للفريق في ظل ايقاف البلجيكى سيدومير المدير الفني للدراويش وتحويله للتحقيق بسبب تصريحاته ضد ادارة النادي.

3 ذهبيات جديدة لمصر فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال.. ورقم قياسى

توجت الرباعة المصرية سمر حسين بـ3 ميداليات ذهبية فى وزن 87 كجم بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وفازت سمر تفوز بـ3 ميداليات ذهبية بعدما رفعت 103 كجم فى الخطف، و125 كجم فى الكلين، لتحصل على ذهبية المجموع بإجمالى 228 كجم.

خالد بوطيب يستعد لقيادة هجوم الزمالك فى موقعة سوسة

يستعد المغربى خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية المقرر لها غد، الثلاثاء، على ملعب النادى، فى إطار الاستعداد لمباراة العودة أمام النجم الساحلى التونسى والتى ستقام على الملعب الأوليمبى بسوسة فى تونس الأحد المقبل.

محمد فضل يعود من لندن بعد استلام "تميمة" بطولة أمم افريقيا

عاد محمد فضل، المدير التنفيذى لبطولة أمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، إلى مطار القاهرة فجر اليوم، قادما من لندن بعد زيارة استمرت 3 أيام.

بامبو على رأس قائمة الإسماعيلى لمواجهة الحدود

اختار الجهاز الفنى المعاون للإسماعيلى 18 لاعباً للسفر إلى القاهرة استعداداً لملاقاة حرس الحدود غدا، الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة بالأسبوع الــ31 للدورى المحلى.

أحمد على يدخل حسابات أجيرى فى امم افريقيا 2019

دخل أحمد على كامل، مهاجم المقاولون العرب، حسابات خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى من جديد لقيادة هجوم الفراعنة فى بطولة امم افريقيا مصر 2019 المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.