شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يمنح لاعبى المنتخب إجازة فى أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المكسيكى خافير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على منح لاعبى المنتخب راحة سلبية أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك خلال معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو المقبل.
وأكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، فى تصريحات ببرنامج "معلب أون" على قناة أون سبورت، أن المدير الفنى للمنتخب الوطنى وافق على منح اللاعبين راحة فى أول أيام العيد حتى يكسر حالة الملل من المعسكر، بالإضافة إلى منح اللاعبين فرصة للجلوس مع أهلهم لقضاء أول أيام العيد.
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