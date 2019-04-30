الارشيف / اخبار الرياضه

سارة سمير تفوز بجائزة أفضل رباعة ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير تفوز بجائزة أفضل رباعة ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال الرباعة الأولمبية سارة سمير أفضل رباعة بعد تحطيمها ثلاث أرقام أفريقية في الخطف برفع 112 ك والنتر بـ145 ك والمجموع ب257 ك.

 

Advertisements

ومن جانبها، أعربت البطلة الأوليمبية عن سعادتها بالجائزة وتحقيقها هذا الإنجاز الكبير موجهة شكرها لكل من وقف بجوارها خلال الفترة الماضية خاصة  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب والمدرب محمد موسي.

 

وأشارت اللاعبة إلى أن بطولة أفريقيا سيكون بداية  لتحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سارة سمير تفوز بجائزة أفضل رباعة ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا