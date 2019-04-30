شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. هل يحصل المنتخب الأولمبى على تأشيرة إسرائيل لمواجهة منتخب فلسطين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى أن الفريق سيتجه إلى فلسطين لخوض مباراة ودية هناك ضمن الأجندة الدولية المقبلة. لمعرفة التفاصيل .. أضغط هنا Advertisements

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