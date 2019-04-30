شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يطلب مشاهدة مباريات النجم الساحلى على أرضه قبل موقعة سوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك من جهازه المعاون، تحضير بعض المباريات المسجلة للنجم الساحلى التى خاضها على أرضه، من أجل دراسته بشكل جيد قبل مباراة العودة التى ستجمعهما يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم أمس الأحد على استاد برج العرب، بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.

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وشدد جروس على ضرورة مشاهدة مباراة النجم والهلال السودانى التى أقيمت على الملعب الأولمبى بسوسة وانتهت بفوز الفريق التونسى بنتيجة 3/1 ليتأهل لنصف النهائى.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة النجم، وذلك بعد أن حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز فى مباراة الذهاب.