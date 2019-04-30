الارشيف / اخبار الرياضه

جروس يطلب مشاهدة مباريات النجم الساحلى على أرضه قبل موقعة سوسة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يطلب مشاهدة مباريات النجم الساحلى على أرضه قبل موقعة سوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك من جهازه المعاون، تحضير بعض المباريات المسجلة للنجم الساحلى التى خاضها على أرضه، من أجل دراسته بشكل جيد قبل مباراة العودة التى ستجمعهما يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم أمس الأحد على استاد برج العرب، بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.

 

Advertisements

وشدد جروس على ضرورة مشاهدة مباراة النجم والهلال السودانى التى أقيمت على الملعب الأولمبى بسوسة وانتهت بفوز الفريق التونسى بنتيجة 3/1 ليتأهل لنصف النهائى.

 

ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة النجم، وذلك بعد أن حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز فى مباراة الذهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يطلب مشاهدة مباريات النجم الساحلى على أرضه قبل موقعة سوسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا