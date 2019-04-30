بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام واياكس يلا شوت اليوم 30-4-2019 اون لاين في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام واياكس الهولندي بث مباشر الاسطورة كورة اون لاين ستار في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يدخل كل فريق هذه المواجهة ساعيًا إلى تحقيق الفوز من أجل وضع قدم في المباراة النهائية، مباراة قوية منتظرة من جانب متابعي وعشاق مباريات دوري أبطال أوروبا بين الفريقين الإنجليزي والهولندي ويسعى كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية الليلة، وننتظر غدا أيضًا مواجهة منتظرة بين ليفربول وبرشلونة على الكامب نو وسط ترقب جمهور الفريقين وتسعى الأندية الأربعة إلى تحقيق نتائج إيجابية من أجل الوصول للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

حقق نادي توتنهام فوزًا ثمينا على مانشستر سيتي في مباراة ربع النهائي ليتأهل توتنهام إلى الدور نصف النهائي من البطولة، أما نادي اياكس استطاع إقصاء نادي يوفنتوس من الدور ربع النهائي ليحقق مفأجاة ثانية بعدما قام بإقصاء نادي ريال مدريد من الـدور الـ 16 ويعد الفريق الهولندي صاحب الإمكانيات الفنية المتوسطة من الأندية التي تقدم مستوى رائع في دوري الأبطال وبالطبع قام بالفوز على فريقين من أكبر الأندية في العالم ليحقق مفاجأة غير متوقعة في دوري الأبطال هذا الموسم.

بث مباشر مباراة توتنهام واياكس يرغب كل فريق في تحقيق الفوز الليلة لإسعاد جماهيره في مباراة من المتوقع أن تكون قوية بين الفريقين الليلة، ويسعى كل مدير فني في هذا اللقاء إلى الدفع بأفضل تشكيلة من أجل تسجيل أولى الأهداف في الدقائق الأولى من زمن الشوط الأول في المباراة رابط توتنهام واياكس اون لاين بث مباشر.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب وايت هارت لين وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق حفيظ دراجي وؤوف خليف.