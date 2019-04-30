3 طرق بسيطة للتتخلص من آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة

24: - يوسف محمد

الرياضة عموماً ورياضة الجري خاصةً من أكثر التحديات الخطيرة على الصحة إذا لم يتعامل معها المرء بشكل صحيح، ومن المحتمل أن يؤدي تراكم حمض اللبنيك إلى الشعور بآلام شديدة في العضلات عدة أيام بعد ممارسة الرياضة المجهدة.

وللتعرف على كيفية التعامل مع آلام العضلات الناجمة عن ممارسة الرياضة المجهدة، أورد موقع ميترو الإلكتروني ثلاث خطوات أساسية يجب القيام بها.

1- شرب الكثير من الماء

بحسب الدكتور جيمس هاريسون، يُساعد شرب الكثير من الماء على التخلص من الجفاف، والسموم في الجسم الأمر الذي يساهم في التخلص من آلام العضلات.

وينصح جيمس بتناول حوالي 500 ميلي ليتر من الماء في أول ثلاثين دقيقة بعد البدء بممارسة الرياضة، والاستمرار في تناول كميات كافية من الماء كل خمس إلى عشر دقائق.

2- تمرين العضلات بشكل خفيف في اليوم التالي

ينصح الخبراء بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بعد يوم من التمارين الرياضية المجهدة مثل الجري لفترة طويلة، وذلك لتمرين العضلات والتخفيف من التشنجات. كما ينُصح بتجنب التمارين المجهدة لإتاحة الفرصة للعضلات لتجديد السوائل والطاقة المفقودة.

3- العناية بالقدمين

لا تتفاجأ إذا أزلت جواربك بعد أي رياضة مجهدة لتكتشف تقرح القدمين وظهور الكدمات لأن ذلك أمر طبيعي. وينصح الدكتور جيمس بترك القدمين في ماء ساخن 15 دقيقة، قبل تجفيفهما وإعادة الكرة مرتين أو ثلاث أثناء النهار.