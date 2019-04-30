سارة سمير تفوز بجائزة أفضل رباعة ببطولة إفريقيا لرفع الأثقال

كتب رامى ناجى
إختارت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال الرباعة الأولمبية، سارة سمير، أفضل رباعة بعد تحطيمها ثلاث أرقام أفريقية في الخطف برفع 112 ك والنتر بـ145 ك والمجموع ب257 ك.
ومن جانبها، أعربت البطلة الأوليمبية عن سعادتها بالجائزة وتحقيقها هذا الإنجاز الكبير موجهة شكرها لكل من وقف بجوارها خلال الفترة الماضية خاصة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب والمدرب محمد موسي.
وأشارت اللاعبة إلى أن بطولة أفريقيا سيكون بداية لتحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو 2020.
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