يدرس عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب الاستعانة بالعناصر الأساسية خلال لقاء الفريق القادم أمام الداخلية والمقرر له الأربعاء ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز. ويفضل النحاس عدم المغامرة باشراك الشباب أمام الداخلية. ويضع الجهاز الفنى للمقاولون العرب Advertisements أهمية خاصة للقاء الداخلية نظرًا لرغبة الجميع في مواصلة الانتصارات، والاقتراب من المربع الذهبي. أهمية خاصة للقاء الداخلية نظرًا لرغبة الجميع في مواصلة الانتصارات، والاقتراب من المربع الذهبي. ويحتل حاليا المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 43 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المصرى صاحب المركز الرابع في حين يصارع الداخلية شبح الهبوط ويحتل السابع عشر برصيد ٢٦ نقطة. ونجح النحاس وجهازه المعاون في قيادة الذئاب هذا الموسم لنتائج مميزة والوصول إلى المركز الخامس، ليقترب من المربع الذهبي بشكل كبير. ويسعى الجهاز الفني للفوز من أجل التواجد ضمن المربع الذهبي، والعودة إلى المشاركة في البطولات الافريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النحاس يتجه لعدم الدفع بالشباب فى مواجهة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.