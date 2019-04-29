أسماعيل يوسف: اللجنة المنظمة ستعيد النظر في أسعار التذاكر

علق إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على أسعار التذاكر الخاصة بحضور الجمهور لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 21 يوليو المقبل.
وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ "الوفد" :"أعتقد أن اللجنة المنظمة لأممافريقيا ستقوم بإعادة النظر في أسعار تذاكر منتخب مصر".
وتابع "وبشكل خاص سيتم النظر في أسعار تذاكر الدرجة الثالثة، والتي يشتريها الجمهور العادي، واتمنى أن يتحقق ذلك".
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا قد أعلنت
أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.
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