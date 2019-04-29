اشتباه في إصابة لاعب النجم الساحلي بقطع في الرباط الصليبي

كشفت تقارير تونسية تفاصيل إصابة محمد أمين بن عمر
وكان بن عمر تعرض للإصابة خلال مواجهة الزمالك أمس على ملعب برج العرببالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
وأشارت التقارير التونسية إلى اشتباه في إصابة محمد أمين بن عمر
ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لإعلان الإصابة بشكل رسمي.
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