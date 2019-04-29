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اشتباه في إصابة لاعب النجم الساحلي بقطع في الرباط الصليبي

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كشفت تقارير تونسية تفاصيل إصابة محمد أمين بن عمر

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لاعب فريق النجم الساحلي.

وكان بن عمر تعرض للإصابة خلال مواجهة الزمالك أمس على ملعب برج العرب

بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأشارت التقارير التونسية إلى اشتباه في إصابة محمد أمين بن عمر

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بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي يؤكد غيابه بشكل نهائي عن لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل على ملعب سوسة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لإعلان الإصابة بشكل رسمي.

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