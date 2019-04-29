شاهد.. فرج عامر: أطالب بتخفيض أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه سيتقدم للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها الي وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بخصوص أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا 2019. وقال عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " سوف أتقدم بطلب إحاطة للدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب موجها اإلي وزير الشباب والرياضة بخصوص أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري في بطولة أفريقيا القادمة والمزمع إقامتها في مصر خلال الأيام القلية القادمة". والرياضة بخصوص أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري في بطولة أفريقيا القادمة والمزمع إقامتها في مصر خلال الأيام القلية القادمة". وتابع " وبالأخص سعر تذاكر الدرجة الثالثة وأطالب بتخفيضها من ٢٠٠ جنيه للتذكرة لتكون ٥٠ جنيها حتي تكون في متناول الشباب ويستطيع أن يشجع فريقه في Advertisements الملعب بدلا من خلو الملاعب من الجماهير وبالأخص الشباب". وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا قد أعلنت 100 جنيه مصري كسعر تذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصريا للدرجة الأولى. أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

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