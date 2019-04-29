أكد مصدر مسئول في اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، أن اعتراض الجماهير على أسعار التذاكر أمر معتاد وسبق حدوثه في أمم أفريقيا 2006. وسبق حدوثه في أمم أفريقيا 2006. وقال في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، إن اللجنة المنظمة لديها أكثر من مليون طلب على تذاكر البطولة رغم أسعارها المعلنة، مؤكدًا أنه في حالة طرح التذاكر اليوم ستنفذ الكمية بالكامل بعد أسبوع على الأكثر.

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كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا: لدينا أكثر من مليون طلب لتذاكر البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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