الجونة يعلن قائمة الفريق لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، قائمة الفريق لمواجهة سموحة والمقرر لها الخامسة والنصف من مساء غد، الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الممتاز. الجولة 31 للدوري الممتاز. وضمت القائمة كلا من: ١-هيثم محمد ٢-عمر رضوان ٣-محمود الغرباوي ٤-خالد صبحي ٥-لؤي وائل ٦-محمود الجزار ٧-إسلام جابر ٨-عمرو سعداوي ٩-أحمد علي ١٠-سيرج اكا ١١-جاتوش بانوم ١٢-محمد محسن «ليله» ١٣-محمد نادي ١٤-إسلام عبد النعيم ١٥-أحمد الألفي ١٦-شريف دابو ١٧-إسلام رشدي ١٨-أحمد حمدي ١٩-أحمد حسن مكي ٢٠-محمد ناجي «جدو» ٢١-اوسينو بوي

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