الجونة يعلن قائمة الفريق لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، قائمة الفريق لمواجهة سموحة والمقرر لها الخامسة والنصف من مساء غد، الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافساتالجولة 31 للدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من:
١-هيثم محمد ٢-عمر رضوان ٣-محمود الغرباوي ٤-خالد صبحي ٥-لؤي وائل ٦-محمود الجزار
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