شيفيلد بوابة ظهور أول لاعب سعودي في الدوري الإنجليزي

كشف الأمير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة الرياضية السعوية الأسبق، اليوم الاثنين، أن الدوري الإنجليزي الموسم المقبل سيشهد تواجد أول لاعب سعودي.
ويملك بن مساعد نصف أسهم نادي شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًاللدوري الإنجليزي.
وقال رئيس هيئة الرياضة السعودية الأسبق خلال تصريحات تلفزيونية، " نادي شيفيلد الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي سيشهد تواجد أول لاعب سعودي في تاريخ
وأضاف بن مساعد " سأعقد اجتماعًا مع المدير الفني للفريق للوقوف على احتياجاته لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة".
وتكهنت تقارير أن المنتظر تواجدهم في الدوري الإنجليزي هم فهد المولد لاعب اتحاد جدة ونواف العبد وسالم الدوسري من الهلال السعودي.
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