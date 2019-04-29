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شيفيلد بوابة ظهور أول لاعب سعودي في الدوري الإنجليزي

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كشف الأمير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة السعوية الأسبق، اليوم الاثنين، أن الموسم المقبل سيشهد تواجد أول لاعب سعودي.

ويملك بن مساعد نصف أسهم نادي شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا

للدوري الإنجليزي.

وقال رئيس هيئة الأسبق خلال تصريحات تلفزيونية، " نادي شيفيلد الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي سيشهد تواجد أول لاعب سعودي في تاريخ

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البريميرليج".

وأضاف بن مساعد " سأعقد اجتماعًا مع المدير الفني للفريق للوقوف على احتياجاته لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة".

وتكهنت تقارير أن المنتظر تواجدهم في الدوري الإنجليزي هم فهد المولد لاعب اتحاد جدة ونواف العبد وسالم الدوسري من الهلال السعودي. 

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