أكد مصطفى عفروتو لاعب الأهلي السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك الذي أعير لنادي أبولون اليوناني، هو أكثر لاعبي الكرة مهارة.
وقال عفروتو خلال تصريحات إذاعية عبر"نجوم اف ام": "شيكابالا من أكثر اللاعبين مهارة الذين تابعتهم في حياتي، إنه لاعب غريب".
وواصل :"لقد تشرفت باللعب مع شيكابالا، ورأيته يقوم
وأختتم "ما يتردد أن شيكابالا ظلم نفسه ليس صحيحا على الإطلاق، فهو لاعب قوي ومميز، ولكني أعتقد إنه إذا كان لعب لصفوف الأهلي كان سيصبح له شأن آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر عفروتو: شيكابالا يقوم بأفعال غريبة بالكرة.. ومستقبله كان سيتغير في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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