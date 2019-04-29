عفروتو: شيكابالا يقوم بأفعال غريبة بالكرة.. ومستقبله كان سيتغير في الأهلي

أكد مصطفى عفروتو لاعب الأهلي السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك الذي أعير لنادي أبولون اليوناني، هو أكثر لاعبي الكرة مهارة.

وقال عفروتو خلال تصريحات إذاعية عبر

"نجوم اف ام": "شيكابالا من أكثر اللاعبين مهارة الذين تابعتهم في حياتي، إنه لاعب غريب".

وواصل :"لقد تشرفت باللعب مع شيكابالا، ورأيته يقوم

بأفعال غريبة بكرة القدم نظراً لمهارته الفائقة والتي لم أر مثلها".

وأختتم "ما يتردد أن شيكابالا ظلم نفسه ليس صحيحا على الإطلاق، فهو لاعب قوي ومميز، ولكني أعتقد إنه إذا كان لعب لصفوف الأهلي كان سيصبح له شأن آخر".