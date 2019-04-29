شاهد.. إبراهيم سعيد يشارك الجماهير رفض أسعار تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا

شارك إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر الأسبق، جماهير الكرة المصرية في رفضهم لأسعار التذاكر الخاصة بحضور الجمهور لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 21 يوليو المقبل.

وبدا سعيد في الرد على متابعيه عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" على حسابه الشخصي قائلاً "في 2006 كانت الدرجه التالته ب 50 ج تقريبا وكانت ناس زي الورد حتي اللي ملهوش في الكورة".

وتابع " وتشجيعهم بكلمه مصر منهم كانت تهز الاستاد لوحدها، احنا مكناش بنعرف نسمع بعض في الملعب أقسم بالله من التشجيع".

فيما رد على أخر موضحًا " اقسم بالله كنا داخلين البطوله بنقول يارب نطلع بس لدور ال 8 ويبقي كده تمام اوي، تواجد الجمهور هو سبب الفوز بالبطولة".

وأجاب على أحد متابعيه بعد سؤاله عن إمكانية حضوره المباريات في المقصورة مؤكداً " لا انا

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هتفرج من البيت او مع صحابي، انا مشجع مليش في الأجواء دي اقسم بالله، ولو حصلت هروح مع صحابي الدرجه التالته وأتشرف".

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا قد أعلنت 100 جنيهًا مصريًا كسعر تذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصريا للدرجة الأولى.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.