عفروتو: الأهلي أخطأ في أزمة عبد الله السعيد

تحدث مصطفى عفروتو نجم الأهلي الأسبق، عن عبد الله السعيد لاعب الفريق الأحمر السابق وبيراميدز الحالي. وقال عفروتو خلال تصريحات على إذاعة "نجوم اف ام": "عبد الله السعيد كان لابد أن يستمر في صفوف النادي الأهلي، ولكن التعامل مع أزمته تم بشكل خاطيء". صفوف النادي الأهلي، ولكن التعامل مع أزمته تم بشكل خاطيء". وأوضح "مجلس إدارة النادي الأهلي لا يخطيء كثيراً، ولكنه أحياناً يقع ببعض الأخطاء وهو ما حدث في أزمة عبد الله السعيد، الذي أرى أن مكانه في الفريق الأحمر". يذكر أن أزمة عبد الله السعيد بدأت حين تباطأ الأهلي في تجديد تعاقده، ليتوجه اللاعب صوب الزمالك، قبل أن يعود لتجديد عقده مع النادي الأحمر الذي عرضه للبيع بعد ذلك.

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