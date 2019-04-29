التعاون يهزم الهلال ويقرب النصر من لقب الدوري السعودي

حقق التعاون، فوزا جديدا على الهلال، باستاد جامعة الملك سعود، بنتيجة 2 ـ0، في اللقاء المؤجل منة الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التعاون قد سحق الهلال، بخماسية نظيفة قبل أيام قليلة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

سجل ثنائية التعاون اليوم، ليندر تاوامبا وهيلدون أوجوستو، في الدقيقتين 65 و69.

الفوز رفع رصيد التعاون إلى 52 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الهلال عند 63 نقطة في المركز الثاني، مع تبقي جولتين من انتهاء المسابقة.

وسعى الهلال للفوز واعتلاء الصدارة في ظل تقدم النصر عليه بنقطة واحدة، لكن الفريق فشل في ذلك ليستقر في المركز الثاني، ويقرب منافسه بشدة من حصد اللقب.

الشوط الأول

بدأ مدرب الهلال شاموسكا، اللقاء مهاجما بحثا عن التقدم مبكرا، فشن الفريق هجمات عدة كنتاج لسيطرته على منطقة المناورة.

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وضاعت من جيوفيكنو وسالم وإدواردو وجوميز، عدة فرص خطيرة، في أول 20 دقيقة، فيما اعتمد التعاون على المرتدات، التي شكلت قلقا للمعيوف، إلا أنها لم تكن بالفاعلية التي كانت عليها هجمات "السكري" في اللقاء الماضي.

سيطر الهلال على اللعب تماما في الثلث الأخير من الشوط، وكان قريبا من التسجيل، لولا رعونة مهاجميه والتنظيم الدفاعي الجيد للتعاون.

الشوط الثاني

ساد نوع من الارتباك الغريب بين لاعبي الفريقين، فكثرت الكرات المقطوعة وسط الملعب طوال 10 دقائق من اللعب، قبل أن تظهر خطورة التعاون، فهدد جهاد الحسين بكرة مرت بجوار القائم، وسدد تاوامبا خارج الشباك، فيما كانت سلبية سالم وجوميز، معطلة للهجمات الزرقاء.

ترجم تاوامبا التفوق الأصفر بهدف ملعوب بعد تمريرة من هيلدون راموس، في الدقيقة (65)، وأضاف هيلدون الهدف الثاني بعد 4 دقائق مستثمرا خطأ للحارس المعيوف.

انتفض الهلال، وتسببت هجماته المهدرة أمام مرمى كاسيو حارس التعاون في حسرة لجماهيره، بعد أن لعب مدربه بخطة هجومية بحتة لتعديل النتيجة، دون أن يتوصل لفك صلابة دفاع وحارس التعاون.

موقع كورة