عقوبة قاسية تنتظر نيمار بعد الإيقاف الأوروبي

يواجه نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، عقوبة مشددة، لاعتدائه على أحد مشجعي رين، أثناء تسلم بي إس جي ميداليات المركز الثاني لبطولة كأس فرنسا.

فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الاثنين، أن نيمار يواجه خطر الإيقاف 5 مباريات، وفقا للوائح المنظمة لكرة القدم الفرنسية، والتي تتعلق بالسلوك غير اللائق بعد المباريات، تجاه لاعب أو مدرب أو مسؤول أو مشجع.

وأضافت أنه في حال أثبت التقرير الطبي، حدوث "اعتداء وحشي" نتج عنه إصابة، لا ترتقي لدرجة العاهة المستديمة، أو تمنع المشجع من الذهاب إلى العمل، ستغلظ العقوبة إلى 8 مباريات.

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ولفتت الصحيفة إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، من المنتظر أن تحقق في الواقعة، هذا الأسبوع.

ولم تنس "ذا صن" الإشارة أيضا إلى إيقاف نيمار، 3 مباريات أوروبية، لهجومه على حكام تقنية الفيديو، عقب خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد (1-3)، وخروجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

المصدر/ موقع كووورة