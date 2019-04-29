رياضة | المنتخب الأولمبي يسير على الطريق الصحيح.. ثلاث عوامل تساعد علي النجاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأولمبي يسير على الطريق الصحيح.. ثلاث عوامل تساعد علي النجاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد مجاهد المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم خلال الإعلان عن القرارات التي إتخذها المجلس خلال إجتماعه أمس الأحد الموافقة علي برنامج المنتخب الأولمبي.

وأعلن مجاهد أيضا عن الموافقة على خوض المنتخب الأولمبي والذي يقوده المدير الفني شوقي غريب مباراة ودية أمام منتخب أوزبكستان خلال فترة التوقف الدولي القادم، والموافقة على مواجهة المنتخب الفلسطيني يوم 16 مايو المقبل، بعد الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية.

وكان المنتخب الأولمبي قد أقام معسكر ناجح خلال شهر مارس الماضي بمواجهة منتخب مالاوي والفوز بهدفين ثم السفر إلي إسبانيا ومواجهة مدرستين مختلفين من كرة القدم وهم منتخبي هولندا وأمريكا وبالفعل ظهرت مصر بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب وفازت مصر علي امريكا بهدفين والخسارة أمام هولندا بهدف.

وحاول الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي خلال معسكره الأخير الإستقرار بشكل كبير على العناصر الأساسية التي ستستمر مع الفراعنة حتي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام و التي ستنظمها مصر نوفمبر القادم والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

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وظهر كل من " أسامة جلال مدافع مصر المقاصة و محمد صادق لاعب الإسماعيلي، ولاعبي الجونة أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ولاعبي النادي الأهلي كريم نيدفيد و رمضان صبحي و ناصر ماهر" بشكل جيد.

ويعتبر من أهم العوامل المساعدة للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي خلال الفترة السابقة هو خروج اللاعبين الصغار في السن من أنديتهم علي سبيل الإعارة ليتألقوا ببطولة الدوري و يظهروا بحالة فنية وبدنية جيدة ساعدتهم في الظهور بشكل جيد مع المنتخب الأولمبي، وجاء أبرز اللاعبين هم ثلاثي الأهلي المعارين للجونة " محمود الجزار، أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان، مع مشاركة كل من ناصر ماهر وكريم نيدفيد بشكل أساسي مع الأهلي، مع عودة أيضا رمضان صبحي قائد المنتخب للأهلي والمشاركة أساسيا بعد جلوسه إحتياطيا في فترة إحترافه بستوك سيتي و هادريسفيلد الإنجليزي.

واهتم الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب بإكتشاف محترفين مصريين بالخارج تمهيدا لضمهم الفترة القادمة وظهر ذلك في ضم كل من عمر مرموش لاعب دحلة السابق و فولفسبورج الألماني الحالي، وعمر ياسين لاعب باريس سان چيرمان، وأيضا الدعوة من قبل الجهاز الفني لأي لاعب محترف للتدريب مع المنتخب خلال المعسكر الأخير.

أيضا من أهم العوامل المساعدة لنجاح المنتخب الأولمبي هو التنسيق مع الجهاز الفتي للمنتخب الأول والذي يفوده خافير أجيري، و ذلك ظهر بإنضمام عمار حمدي لاعب المنتخب الأولمبي للمنتخب الأول خلال مواجهتى النيجر ونيچيريا الأخيرة.