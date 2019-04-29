رياضة | حارس مرمى مانشستر يونايتد يرفض العودة

سيعقد دين هيندرسون حاس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، والمعار لفريق شيفيلد يونايتد، محادثات مع اليونايتد حول تمديد إعارته لموسم جديد مع شيفيلد.

الجدير بالذكر أن هيندرسون نجح مع فريقه، شيفيلد يونايتد، في الصعود للبريميرليج، وقد حافظ على نظافة شباكه في ٢٢ مباراة كأعلى رقم في الدوري.

ويستعد النادي العريق لإبقاء حارسه الدولي الإسباني ديفيد دي خيا لموسم جديد، ومن ثم المخاطرة برحيل هيندرسون مجانًا خلال الميركاتو الصيفي القادم في حال عدم التوصّل لاتفاق مع الحارس الدولي الإسباني.

وأكدت صحيفة "MEN" البريطانية، أنه تأتي رغبة هيندرسون في الاستمرار مع شيفيلد لموسم آخر، وذلك من أجل مصلحة اليونايتد للتركيز على حل مستقبل دي خيا.