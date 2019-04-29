رياضة | ‏كوتينيو يكشف سر صعوبة مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏كوتينيو يكشف سر صعوبة مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب فريق برشلونة الإسباني، إن العاطفة سوف تتوقف بمجرد أن تبدأ المُباراة ضد ليفربول، مؤكدا أن إرتدائه لقميص الريدز كان في الماضي.

ويواجه فريق برشلونة، منافسه فريق ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال كوتينهو في تصريحات صحفية : "أتطلع إلى لعب أول نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتقديم أداء جيد، والعودة إلى ملعب أنفيلد ستكون مميزة للغاية لأنني كنت سعيدًا جدًا في ليفربول".

وأضاف : "‏لقب الأبطال هو هدفنا العظيم، وعلينا أن نمتلك عقلية قوية لمواجهة هذا النوع من المباريات، وليفربول فريق ذو عقلية قوية خاصة على ملعبهم في الهجوم وفي الدفاع، وإنهم فريق رائع، ويجب أن نكون منتبهين جداً".

وتابع : "كل المباريات التي رأيتها هذا الموسم لـ ليفربول قدموا اداء قوي للغاية في الهجوم والدفاع، ويجب أن نكون منتبهين للغاية، ‏ولقد دافعت عن ليفربول لمدة خمس سنوات، وكنت سعيدًا للغاية هناك لكنني الآن أدافع عن ألوان أخرى وقميص آخر".