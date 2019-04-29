رياضة | سواريز عن مواجهة ليفربول: سأترك الذكريات في المنزل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز عن مواجهة ليفربول: سأترك الذكريات في المنزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، إن قد مرت عدة سنوات منذ أن لعبوا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن اللاعبين يتطلعوا حقًا إلى تخطي هذا الهدف.

وسيواجه فريق برشلونة، منافسه فريق ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سواريز في تصريحات صحفية : " في دوري أبطال أوروبا لا يمكن أن يكون لديك أي لحظة من الـ الهاء لأنك ستدفع غالياً، ‏ولقد أوضح لنا جو الكامب نو أن الجماهير تُريد هذا اللقب أيضًا".

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وأضاف : "يمكن أن يخرج ليفربول ليلعب الكرة من الخلف، ولديه لاعبون جيدون للغاية في خط الوسط يستطيعون أن يقدموا الكرة بشكل جيد للهجوم، ‏ولليفربول أن يكون لديهم شكل مماثل لما لدينا، ولا أعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا في الأسلوب لكن الأكيد أن كلانا منافس قوي".

وتابع : "من الواضح أنني أتطلع إلى العودة إلى أنفيلد، وهناك الكثير من العاطفة كما اني تحدثت مع هندرسون عن ان هذه المُباراة خاصة جداً، ‏ولقد لعبنا ان وكوتينهو لـ ليفربول وسنلعب أمام فريقنا السابق، وهذا يولد بعض عدم اليقين على المستوى الشخصي، لكن الهدف الأسمى هو خدمة نادي برشلونة وتقديم الافضل للفريق".

وواصل سواريز عن ‏الماضي من ليفربول : " سأترك الذكريات في المنزل، ‏وكل ما في الأمر انك ستلعب مباراة نصف نهائي في دوري أبطال أوروبا، ولكن مع وجود اضافة الا وهي انك تلعب ضد فريقك السابق".