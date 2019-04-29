رياضة | لوكاكو يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى إجابة النجم الدولي البلحيكي روميلة لوكاكو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشأن مستقبله القادم.

وأفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن لوكاكو يجيب بـ: "لا أعلم، أنا لست هنا للحديث عن الشائعات. لا زلت مرتبطًا بعقدٍ مع النادي" عندما سُئِل عن استمراره مع الفريق في الموسم القادم".

وأكدت التقارير أن لوكاكو سيفكر بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، في حال فشل النادي في التأهل للموسم القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا.

• يونايتد مستعد لبيع اللاعب بغض النظر عن مسألة التأهل.