رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين.. نجمي البرسا يحسمان مصيرهما وأزمة في الفريق قبل موقعة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين.. نجمي البرسا يحسمان مصيرهما وأزمة في الفريق قبل موقعة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الاثنين الموافق 29/4/2019 العديد من الاحداث الساخنة والأخبار الهامة والخاصة بفريق الكرة بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين

- أمنية حماسية من نجم برشلونة الجديد

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة الاسبانية أن فرانكي دي يونج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي تحدث عن مستقبله مع فريقه الجديد برشلونة والذي سيلعب بقميصه بداية من الموسم المقبل بعد الإنضمام إليه مقابل 75 مليون يورو

وفي تصريحات صحفية أبرزتها " سبورت " قال اللاعب أنه مقتنع بالصعوبة التي سيواجهها من أجل حجز مكان أساسي له في تشكيلة البلوجرانا وعلى الرغم من ذلك سأنضم بطموحات كبيرة وسأبذل قصارى جهدي من أجل طرح إسمي بين المجموعة الرائعة من اللاعبين المميزين.

وواصل دي يونج " أرغب في الحصول مع أياكس على لقب دوري أبطال أوروبا وفرحتي ستكون أكبر من الفوز بالمونديال مع الطواحين الهولندية وعلى الرغم من ذلك فالإختيار بين اللقبين صعب للغاية في هذه اللحظة من الموسم".

وأردف " أعكف خلال الأيام القليلة الماضية على تلقي دروس في اللغة الأسبانية على الرغم من أن اللاعبين في برشلونة يتحدثون اللهجة الكاتلونية والتي تختلف تماماً عن الاسبانية لكنني عكفت على تعلم الإسبانية أولا.

وأنهى حديثه أنه سيفتقد كل شيء في أياكس ويجب عليا أن إستمتع بجميع الفترات المقبلة وأيقنت أن هذا هو حال كرة القدم وفي عالم الإحتراف من الممكن أن تغادر فريقك صوب أي نادي آخر لكنني سعيد أيضاً بالإنضمام لبرشلونة.

- برشلونة يحسم مصير كوتينهو في الموسم المقبل

حسم مسئولو فريق برشلونة الإسباني مصير اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب الفريق، وذلك بعد إقتراب نهاية الموسم الحالي، وفوز البارسا ببطولة الليجا الإسبانية.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة le10sport، إن إدارة فريق برشلونة قررت البقاء على كوتينهو في السنوات المقبلة، وعدم الإستغناء عنه في الصيف المقبل.

وإن إدارة البارسا غير نادمة على جلب اللاعب البرازيلي في فترة الإنتقالات الشتوية خلال موسم 2018، وأنه سيكون نجم المستقبل في الفريق بعد اعتزال ميسي.

يذكر أن كوتينهو يملك عدة عروض من أندية " تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس"، من أجل التعاقد معه في الصيف.

- أسطورة ليفربول يحذر من إغراءات برشلونة وريال مديد لخطف محمد صلاح

شدد لويس جارسيا أسطورة ليفربول السابق من خطف ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين للمحترف المصري الدولي محمد صلاح في الفترة القادمة.

وطالب جارسيا فريق الريدزالفوز بالبطولات لإبعاد محمد صلاح عن إغراءات برشلونة، وريال مدريد.

يعتبر جارسيا ، المهاجم الإسباني السابق الذي فاز بدوري الأبطال مع الريدز عام 2005 ، أن العملاقين في الدوري الإسباني هما الناديان الوحيدان القادران على إغراء نجم يورجن كلوب بمغادرة آنفيلد.

ونجح الفريق الكتالوني في خطف كلا من فيليب كوتينيو، ولويس سواريز، في السنوات الأخيرة ، في المقابل يسعى ريال مدريد لتقديم عرض مالي مغري من أجل خطف صلاح وبناء فريق زين الدين زيدان هذا الصيف.

ويرى جارسيا أن صلاح سيظهر في قائمة أمنيات كلا الناديين، والسبيل الوحيد للحفاظ عليه هو إنهاء جفاف الألقاب الذي أصاب النادي اللندني في السنوات الماضية.

وقال أسطورة ليفربول في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “إذا فاز ليفربول بالبطولات ، فأعتقد أنه سيكون من السهل على النادي الاحتفاظ بـصلاح. نعلم أن برشلونة، وريال مدريد، سيستهدفان أفضل اللاعبين في الصيف".

وتابع:".إذا كنت تتحدث عن أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي ، فيجب تضمين صلاح. لقد رأيت الأخبار التي تربطه ببرشلونة ومدريد، ورأينا في الماضي ما حدث مع سواريز، وكوتينيو، ومدى صعوبة أن يقول اللاعبون” لا “عندما يحصلون على فرصة للتوقيع مع أحد الناديين.”

عن مقارنة صلاح بميسي أضاف: “لا شك أن صلاح سيكون نجماً في ريال مدريد، أو برشلونة، لأن لديه المستوى اللازم. سمعت أن الناس يقارنونه بميسي. بالنسبة لي ، هذا كثير جدًا ، لكنه يمتلك السرعة والمهارة التي تجعله لاعباً مميزاً في أي فريق في العالم. في رأيي ، إنه يقف خلف ميسي، ورونالدو، وفي نفس المستوى مع هازارد، وستيرلنج.”

- إيفان راكيتيتش يحسم الجدل حول مصيره مع برشلونة

حسم الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط فريق برشلونة الإسباني حول مصيره مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأخطر نجم وسط برشلونة ناديه برغبته في البقاء في صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة على الرغم من العروض المغرية التي وصلته مؤخراً.

وأعلن مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش في الفترة الأخيرة عقب شائعات احتمالية رحيل بول بوجبا.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقع البعض أنه مع انضمام فرينكي دي يونج إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل رحيل راكيتيتش في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال نجم فريق برشلونة في رسالة إلى الإدارة مفادها: " لا أود الرحيل عن هنا، ولا أرى مستقبلي إلا في برشلونة".

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- 6 مواجهات مرتقبة تنتظر برشلونة في مايو

ينتظر عشاق الكرة الجميلة القمة الكبيرة والمرتقبة التي تجمع برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتتجدد المواجهة بعد ذلك بستة أيام على ملعب الأنفيلد وتحديدا في السادس من مايو المقبل، في مباراة الإياب، في مباراة تشهد صراعا كبيرا من أجل حسم البطاقة المؤهلة لنهائي البطولة الأوروبية.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة في شهر مايو 6 مباريات قوية، من بينها مباراتي الريدز و4 مواجهات 3 منها في الليجا، والأخيرة ستكون أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

- صحيفة إسبانية توجه صدمة كبيرة لبرشلونة قبل لقاء ليفربول

يخوض فريق برشلونة اختبارا صعبا للغاية على ملعبه ووسط جماهير "كامب نو"، أمام ليفربول الإنجليزي، في العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في وسط أجواء كبيرة تنتظر أن يكون عدد حضور الجماهير الكتالونية المتواجدة في هذا اللقاء أكثر من 90 ألف مشجع.

وفجرت صحيفة "آس" الإسبانية مفاجأة كبيرة حيث أكدت أن لويس سواريز مهاجم برشلونة هو اللاعب الوحيد الذي لم تتم إراحته في الفترة الماضية.

وذكرت الصحيفة أن الأوروجواياني لعب 4 مباريات آخر أسبوعين، ربما لم يظهر عليه آثار التعب، لكن ضد دفاع قوي بقيادة فان دايك قد نشاهد الإرهاق عليه بوضوح.

- بوتشيتينو: فريق ميسي هو الأقرب لحصد لقب الشامبيونزليج

توقع ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب نادي توتنهام، الفريق الأقرب للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام.

وقال ﺑﻮتشيتينو، في تصريحات صحفية اليوم: "بالنسبة لي لا يوجد فريق مفضل للفوز بدوري الأبطال، لكن أتوقع أن الفريق المفضل هو فريق ليونيل ميسي وهو برشلونة".

وتابع حديثه: "إذا لم يكن الأمر كذلك فستكون هناك فرصة بنسبة 25٪ لكل فريق للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "كل تركيزنا في الوقت الحالي منصب على أياكس، نحن نعرفهم جيدًا، وندرك أننا ندخل المباراة ونحن نعاني من الضغط".

وتأهل توتنهام إلى دور نصف نهائي دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي وسوف يواجه أياكس بينما على الجانب الآخر سوف يصطدم برشلونة مع ليفربول.

- رسالة غريبة من دي يونج إلى برشلونة

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة الاسبانية أن فرانكي دي يونج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي تحدث عن مستقبله مع فريقه الجديد برشلونة والذي سيلعب بقميصه بداية من الموسم المقبل بعد الإنضمام إليه مقابل 75 مليون يورو.

وفي تصريحات صحفية أبرزتها " سبورت " قال اللاعب أنه مقتنع بالصعوبة التي سيواجهها من أجل حجز مكان أساسي له في تشكيلة البلوجرانا وعلى الرغم من ذلك سأنضم بطموحات كبيرة وسأبذل قصارى جهدي من أجل طرح إسمي بين المجموعة الرائعة من اللاعبين المميزين.

وواصل دي يونج " أرغب في الحصول مع أياكس على لقب دوري أبطال أوروبا وفرحتي ستكون أكبر من الفوز بالمونديال مع الطواحين الهولندية وعلى الرغم من ذلك فالإختيار بين اللقبين صعب للغاية في هذه اللحظة من الموسم"

وأردف " أعكف خلال الأيام القليلة الماضية على تلقي دروس في اللغة الأسبانية على الرغم من أن اللاعبين في برشلونة يتحدثون اللهجة الكاتلونية والتي تختلف تماماً عن الاسبانية لكنني عكفت على تعلم الإسبانية أولاً.

وأنهى حديثه أنه سيفتقد كل شيء في أياكس ويجب عليا أن إستمتع بجميع الفترات المقبلة وأيقنت أن هذا هو حال كرة القدم وفي عالم الإحتراف من الممكن أن تغادر فريقك صوب أي نادي آخر لكنني سعيد أيضاً بالإنضمام لبرشلونة.

- نجم برشلونة يقرر الرحيل

أكد الغاني الدولي كيفين برنس بواتينغ اليوم الإثنين أنه سيرحل عن فريقه برشلونة الإسباني في نهاية الموسم.

وقال بواتينج (32 عاماً) لمحطة دي.إيه.زد.أن التليفزيونية: "عندما أفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بالتأكيد سأرحل".

وأضاف: "سأرحل إلى نادي أخر ألعب معه لموسمين أو ثلاثة، أريد أن أكون قدوة للاعبين الصغار.. بعد نهاية مسيرتي أريد أن أعمل كوكيل لاعبين".

أزمة في برشلونة قبل مواجهة ليفربول