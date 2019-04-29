رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين.. خطوة جديدة تقرب من الملكي من كبري صفقاته وزيدان يهاجم نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين.. خطوة جديدة تقرب من الملكي من كبري صفقاته وزيدان يهاجم نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها هجوم زين الدين زيدان على لاعبي الفريق بعد الخسارة من وايو فاليكانو في الدوري أمس. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- تصرف غريب من بيل يقربه من الرحيل عن الريال

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خسارة قاسية من رايو فاليكانو يوم أمس الاحد بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب تيريزا ريفيرو ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وأكدت صحيفة " ماركا " الإسبانية في تقريرها اليوم أن الويلزي جاريث بيل لم يعود مع زملائه في الحافلة بعد نهاية اللقاء وطلب من النادي الحصول على أذن من أجل التوجه إلى مطار باراخاس من أجل العودة عن طريق طائرة خاصة.

ويعتبر بيل هو الوحيد بين صفوف الريال الذي حصل على الأذن ولم يطلبه غيره من قبل ما ينذر برحيله عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وبنهاية الموسم الجاري.

- زيدان يفتح النار على نجم الفريق

إنتقد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني أداء نجم فريقه الويلزي جاريث بيل وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها الملكي يوم أمس الاثنين ضد رايو فاليكانو بهدف واحدح مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أنه يجب توجيه سؤال هام لبيل حول إذا ما كان يركز مع الفريق أم أن باله مشغول بمكان آخر ؟ حيث ظهر جلياً أنه ذهنه لم يكن صافياً للمباراة وبدا وأنه يفكر في شيء ما غير مساعده نفسه ووزملاءه في الفريق.

وأضاف زيدان أنه لا يعرف من المسؤول عن تذبذب الأداء من اللاعبين لكن من يتحمل المسؤولية الأكبر هو المدير الفني ولا يمكن أن ننهي الموسم بهذه الطريقة السيئة وليعلم اللاعبين أنه يجب عليهم إحترام تاريخ النادي العريق وتحقيق نتائج مميزه.

- تشيلسي يصدم ريال مدريد في صفقة هازارد

وجه نادي نادي تشيلسي الإنجليزي صدمة قوية إلى نادي ريال مدريد الإسباني بشأن صفقة التعاقد مع إدين هازارد ، نجم البلوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم الجاري

وأعلن النادي اللندني عن الزي الجديد للفريق الموسم المقبل والذي ظهر من بين لاعبي تشيلسي إدين هازارد الأمر الذي أثار التفاؤل ببقاء اللاعب في صفوف النادي اللندني.

وتأتي هذه الخطوة من جانب البلوز لتشير إلى بقاء هازارد وعدم انضمامه إلى الفريق الملكي.

- راموس يؤكد إقتراب هازارد من الإنضمام إلى ريال مدريد

ظهر دليل جديد على إقتراب اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب فريق تشيلسي، من الانضمام إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة le10sport، إن سيرجو راموس قائد فريق ريال مدريد بدء بمتابعة هازارد اليوم على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

ويرغب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب البلجيكي هازارد، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم، وعودة المنافسة على جميع البطولات.

- زيدان يكشف موقف فاران من الرحيل عن ريال مدريد

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن موقف رافائيل فاران مدافع الفريق من الرحيل عن صفوف الملكي في الصيف القادم.

وقال زيدان في تصريحات صحفية : "فاران سوف يستمر مع ريال مدريد في الموسم المقبل، ونحن نحتاج إلى خدماته ولن يرحل عن صفوف الفريق".

وأشارت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة عن اقتراب رحيل فاران عن ريال مدريد، والانضمام إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن رفائيل فاران قد انضم لفريق ريال مدريد، وذلك قادما من فريق لانس الفرنسي موسم 2011/2012.

- أسطورة ليفربول يحذر من إغراءات برشلونة وريال مديد لخطف محمد صلاح

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شدد لويس جارسيا أسطورة ليفربول السابق من خطف ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين للمحترف المصري الدولي محمد صلاح في الفترة القادمة.

وطالب جارسيا فريق الريدزالفوز بالبطولات لإبعاد محمد صلاح عن إغراءات برشلونة، وريال مدريد.

يعتبر جارسيا ، المهاجم الإسباني السابق الذي فاز بدوري الأبطال مع الريدز عام 2005 ، أن العملاقين في الدوري الإسباني هما الناديان الوحيدان القادران على إغراء نجم يورجن كلوب بمغادرة آنفيلد.

ونجح الفريق الكتالوني في خطف كلا من فيليب كوتينيو، ولويس سواريز، في السنوات الأخيرة ، في المقابل يسعى ريال مدريد لتقديم عرض مالي مغري من أجل خطف صلاح وبناء فريق زين الدين زيدان هذا الصيف.

ويرى جارسيا أن صلاح سيظهر في قائمة أمنيات كلا الناديين، والسبيل الوحيد للحفاظ عليه هو إنهاء جفاف الألقاب الذي أصاب النادي اللندني في السنوات الماضية.

وقال أسطورة ليفربول في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “إذا فاز ليفربول بالبطولات ، فأعتقد أنه سيكون من السهل على النادي الاحتفاظ بـصلاح. نعلم أن برشلونة، وريال مدريد، سيستهدفان أفضل اللاعبين في الصيف".

وتابع:".إذا كنت تتحدث عن أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي ، فيجب تضمين صلاح. لقد رأيت الأخبار التي تربطه ببرشلونة ومدريد، ورأينا في الماضي ما حدث مع سواريز، وكوتينيو، ومدى صعوبة أن يقول اللاعبون” لا “عندما يحصلون على فرصة للتوقيع مع أحد الناديين.”

عن مقارنة صلاح بميسي أضاف: “لا شك أن صلاح سيكون نجماً في ريال مدريد، أو برشلونة، لأن لديه المستوى اللازم. سمعت أن الناس يقارنونه بميسي. بالنسبة لي ، هذا كثير جدًا ، لكنه يمتلك السرعة والمهارة التي تجعله لاعباً مميزاً في أي فريق في العالم. في رأيي ، إنه يقف خلف ميسي، ورونالدو، وفي نفس المستوى مع هازارد، وستيرلنج.”

زيدان يختار بديل "بوجبا" في ريال مدريد

وضع نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي تانجي ندوميبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي، ضمن خططه للحصول على خدماته بالموسم المقبل. يأتي توجيه أنظار مدريد نحو اللاعب الفرنسي، تحسبًا لفشل صفقة انتقال مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب المقابل المادي. وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن ريال مدريد، التقى بممثلي الفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعب وسط ليون، في الأيام الماضية للاتفاق على تفاصيل الصفقة. ويحظى اللاعب بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية، على رأسها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، للحصول على خدماته بالموسم المقبل.

ليفربول يخطط لخطف نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي، يخطط للتعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة سبورت، إن ليفربول يراقب وضع ماركو أسينسيو في الصيف المقبل وينتظر أن يكون ضمن الراحلين عن البلانكوس ضمن مشروع الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد للموسم الجديد. وتابعت الصحيفة أن ليفربول سوف يقدم عرضا لريال مدريد حال وجود ماركو أسينسيو ضمن قائمة الراحلين عن البلانكوس هذا الصيف. ويملك ماركو أسينسيو 700 مليون يورو كشرط جزائي في عقده مع ريال مدريد الذي ينتهي في يونيو 2023.

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