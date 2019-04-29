رياضة | أحمد فتحي يحسم موقفه من فرمان رئيس الأهلي بشأن الاعتزال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي يحسم موقفه من فرمان رئيس الأهلي بشأن الاعتزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم أحمد فتحي جوكر فريق النادي الأهلي موقفه من مطالبة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بشأن اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري بعد وصوله إلى 34 عاماً.

ووجه أحمد فتحي جوكر فريق النادي الأهلي صدمة قوية إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر بشأن فكرة اعتزال كرة القدم نهائياً بنهاية الموسم الجاري.

ورفض أحمد فتحي طلب الخطيب باعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري مؤكداً لرئيس النادي الأحمر أنه مازال قادر على العطاء وسيبحث عن فرصة جديدة في فريق أخر بعيداً عن النادي الأهلي.

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ويمارس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضغوطاً هائلة على أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر للاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

وعرض رئيس النادي الأهلي على أحمد فتحي في الأيام الماضية الاعتزال بفانلة القلعة الحمراء على أن يتم تكريمه بشكل مناسب في الفترة القادمة سواء بتولي منصب داخل قطاع الكرة أو الفريق الأول أو دخول مجال الإعلام.

ويرفض الخطيب استمرار أحمد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري بسبب كبر سنه بعدما وصل إلى 34 عاماً وبات فتحي مطالباً بإنهاء مسيرته الكروية مع الأحمر من وجه نظر رئيس النادي الأهلي.