الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | تعليق ناري من فان دايك بعد فوزه بجائزة الأفضل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من فان دايك بعد فوزه بجائزة الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدولي الهولندي فيرجل فان دايك لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإنجليزي أنه سعيد للغاية بالجائزة التي حققها كأفضل لاعب في إنجلترا من جانب رابطة اللاعبين المحترفين ما جعله أول مدافع يفوز بالجائزة منذ الإنجليزي جون تيري لاعب البلوز موسم 2004 – 2005.

 

وعلق فان دايك في تصريحات صحفية نشرتها " سكاي سبورتس " البريطانية أنه لا يفكر في الفوز بالكرة الذهبية على الإطلاق خلال السنوات القليلة المقبلة هو فقط يستمتع بالفترة التي يقضيها حالياً بين صفوف تشيلسي ويجب عليا أن إستمر بهذا الثبات وأعتقد أنني سأفعل ذلك.

Advertisements

 

وأضاف " في الوقت الراهن الفريق يتوفر على منافسة شرسة على الصعيدين المحلي والأوروبي ففي يتبقى أمامنا مباراتين ونسعى أن يتعثر السيتي للحصول على اللقب ، وفي تنتظرنا مباراة قوية أمام بقيادة الأفضل ليونيل .

 

وأنهى " علينا التركيز على ما تبقي من الموسم خاصةً أنه بعد الإنتهاء من مباراة برشلونة تنتظرنا مواجهة قوية أمام نيوكاسل ويجب علينا تحقيق الفوز لضمان المنافسة على اللقب حتى النهاية ، وحول أهدافه الشخصية قال أنها ستكون للريدز فقط.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا