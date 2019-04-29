رياضة | تعليق ناري من فان دايك بعد فوزه بجائزة الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من فان دايك بعد فوزه بجائزة الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدولي الهولندي فيرجل فان دايك لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أنه سعيد للغاية بالجائزة التي حققها كأفضل لاعب في إنجلترا من جانب رابطة اللاعبين المحترفين ما جعله أول مدافع يفوز بالجائزة منذ الإنجليزي جون تيري لاعب البلوز تشيلسي موسم 2004 – 2005.

وعلق فان دايك في تصريحات صحفية نشرتها " سكاي سبورتس " البريطانية أنه لا يفكر في الفوز بالكرة الذهبية على الإطلاق خلال السنوات القليلة المقبلة هو فقط يستمتع بالفترة التي يقضيها حالياً بين صفوف تشيلسي ويجب عليا أن إستمر بهذا الثبات وأعتقد أنني سأفعل ذلك.

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وأضاف " في الوقت الراهن الفريق يتوفر على منافسة شرسة على الصعيدين المحلي والأوروبي ففي الدوري الإنجليزي يتبقى أمامنا مباراتين ونسعى أن يتعثر السيتي للحصول على اللقب ، وفي دوري أبطال أوروبا تنتظرنا مباراة قوية أمام برشلونة بقيادة الأفضل ليونيل ميسي.

وأنهى " علينا التركيز على ما تبقي من الموسم خاصةً أنه بعد الإنتهاء من مباراة برشلونة تنتظرنا مواجهة قوية أمام نيوكاسل ويجب علينا تحقيق الفوز لضمان المنافسة على اللقب حتى النهاية ، وحول أهدافه الشخصية قال أنها ستكون للريدز فقط.