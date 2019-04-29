رياضة | أتالانتا يفوز على أودينيزي ويعزز آماله في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتالانتا يفوز على أودينيزي ويعزز آماله في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق أتالانتا تشبثه بأمل المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد أن حقق فوزًا بشق الأنفس على ضيفه أودينيزي، 2-0 اليوم الإثنين ضمن الجولة 34 من الدوري الإيطالي

ويدين فريق مدينة بيرجامو بالفضل في هذا الفوز الثمين للثنائي الهولندي مارتن دي رون، والكرواتي ماريو باشاليتش صاحبي الهدفين في الدقيقتين 82، و85 على الترتيب.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني على التوالي، والـ17 هذا الموسم، لأتالانتا، الذي رفع رصيده إلى 59 نقطة يقتحم بها المربع الذهبي (المركز الرابع) المؤهل لدوري الأبطال، بفارق نقطة أمام روما (الخامس)، و3 خلف إنتر (الثالث)، قبل 4 جولات من النهاية.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الـ17، ويبقى مهددًا بالهبوط، حيث يبتعد عن منطقة الخطر بـ4 نقاط فقط.

