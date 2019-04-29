رياضة | غدا.. انطلاق بطولة كأس مصر لذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. انطلاق بطولة كأس مصر لذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق صباح غد الثلاثاء، بطولة كأس مصر لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة، التي ستقام في المركز الأوليمبي بالمعادي، بمشاركة جميع محافظات الجمهورية.

ويشارك في البطولة فريق الحى البحرى بشبين الكوم بفريق يضم 6 لاعبين، تحت قيادة المدير الفني مصطفى سليم.

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وتضم قائمة فريق الحي البحري كلاً من : أشرف القلا الذي يشارك في وزن 97 كجم، وإبراهيم بدران 72 كجم، وتامر الزنارى وزن 65 كجم رواد، وسعيد الخرباوي وزن 59 كجم، وشريف القرش وزن 65 كجم، واللاعب الصاعد أحمد طلعت في وزن 49 كجم.