رياضة | كونتي مرشح لتدريب باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي مرشح لتدريب باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتبط الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي الإنجليزي بتدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن باريس سان جيرمان وضع كونتي على قائمة المدربين المرشحين لتولي مهمة الفريق بدلاً من الألماني توماس توخيل بعد فشله في الوصول بعيداً بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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واكد الموقع على أن روما طلب التعاقد مع كونتي لخلافة رانييري في الموسم الجديد إلا أن المدرب يفضل العرض المقدم من باريس سان جيرمان.

ويمكن لأنطونيو كونتي الظهور على مقاعد بدلاء فريق قوي ومميز في الصيف المقبل حيث لم يقرر المدرب منذ رحيله عن تشيلسي تولي مهمة تدريب فريق جديد مفضلاً الانتظار حتي الصيف القادم.

واكدت التقارير على أن كونتي سيتخذ وقته الكافي في التفكير قبل إعلان قراره سواء بقبول عرض روما أو باريس سان جيرمان.