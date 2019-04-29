رياضة | الصحافة تفتح النار على نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحافة تفتح النار على نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت الصحافة البرازيلية النار على نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعد سلوكه الفرنسي عقب لقاء رين في نهائي كأس فرنسا.

ودخل نيمار في مشادة مع احد مشجعي رين عقب نهاية اللقاء خلال التوجه لاستلام ميدالية المركز الثاني حيث وجه لكمة قوية في وجه مشجع رين.

وكتبت الصحفي جوكا كفوري في صحيفة فولها دي ساو باولو : نيمار مراهق متمرد ، لم يكن كافياً سقوطه المتكرر في التمثيل فهو لاعب غير مهذب نيمار لن يترقى إلى مستوى كريستيانو رونالدو

وكتب موقع Terra/ نيمار غير قادر على التعامل مع أي نقد أو إحباط لابد له من التخلص من هذه الأمور أنه حقاً يعيش في عالم خيالي.