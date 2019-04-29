رياضة | فرج عامر: سأتقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بشأن أسعار تذاكر أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: سأتقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بشأن أسعار تذاكر أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاجة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بخصوص أسعار تذاكر بطولة الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها على الأراضي المصرية بداية من 21 يونيو المقبل.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سوف اتقدم بطلب احاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجها الي وزير الشباب والرياضة بخصوص اسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري في بطولة افريقيا القادمة والمزمع اقامتها في مصر خلال الايام القلية القتدمة وبالاخص سعر تذاكر الدجة الثالثة".

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وتابع: "أطالب بتخفيضها من ٢٠٠ جنية للتذكرة لتكون ٥٠ جنيها حتي تكون في متناول الشباب ويستطيع ان يشجع فريقة في الملعب بدلا من خلو الملاعب من الجماهير وبالاخص الشباب".