رياضة | بارديس أول الراحلين عن باريس سان جيرمان

اشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن نادي باريس سان جيرمان يتجه للاستغناء عن احد لاعبي الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن ليوناردو بارديس لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان والذي تعاقد معه في الصيف المقبل.

واضاف الموقع، أن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان محبط من أداء اللاعب بالرغم من حصوله على المشاركة الاساسية في المباريات السابقة.

واكدت التقارير على أن هناك شكوك تحوم حول استمرار اللاعب مع باريس سان جيرمان بعدما تلقى انتقادات بانه ليس لاعباً بمستوي الفريق الباريسي لذلك يمكن خروجه من باب الانتقالات الصيفية.