رياضة | نيدفيد خارج حسابات الفراعنة في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيدفيد خارج حسابات الفراعنة في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ابتعد كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ترشيحات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافير أجيري المدير الفني، خلال بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

يأتي ابتعاد نيدفيد، عن الترشيحات بسبب تعرضه للإصابة مؤخرا مع فريقه خلال إحدى مباريات الدوري العام، ورغبة الجهاز الفني في ضم اللاعبين الأكثر جاهزية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تلعب على ملعب القاهرة الدولي، وتضم كل من الكونغو، وأوغندا، وزيمبابوي.